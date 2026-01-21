現場のアパートを調べる捜査員ら＝1日、水戸市水戸市のアパートで昨年末に殺害された小松本遥さん（31）は、その年の春にネイルサロンを開業したばかりだった。事件当時は妊娠もしており、仕事も私生活も順調に見えた中での悲劇。夫の畜産関係の仕事を手伝うこともあったといい、知人は「家族思いな人だったのに」と話す。茨城県笠間市の地元では、子どもの頃から明るく社交的な性格で、近所の人から慕われていた。小松本さん