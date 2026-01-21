次の衆院選に向けて、自民党は富山１区の立候補予定者として、県連の申請通り中田宏さんを公認するときょう正式に発表しました。田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題を受けて異例の「現職外し」となりました。自民党はきょう、今月２７日公示の衆院選に擁立する、小選挙区と比例代表の１次公認候補者284人を発表しました。このうち富山１区については無断・架空の党員登録問題などを抱える現職の田畑裕明議員に代わり、