2025年に日本を訪れた外国人旅行者が史上初めて4000万人を超えて、過去最高となる4268万3600人に達した事がわかった。日本政府観光局などによると、2025年12月に日本を訪れた外国人旅行者は約361万8000人で、前の年の同じ月と比べて3.7％増え、12月としては過去最多を更新した。中国からの旅行者は半減している一方、中国以外のアジアやアメリカ、カナダを中心に、クリスマスや年末年始に合わせて旅行需要が高まり、訪日客が増加し