午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３３９、値下がり銘柄数は１２１５、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がりは非鉄金属、石油・石炭、電気・ガス、鉱業など。値下がりで目立つのは銀行、保険、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS