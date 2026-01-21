西松屋チェーンがこの日の取引終了後、１月度（２５年１２月２１日～２６年１月２０日）の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比０．７％減と、小幅ながら２カ月連続で前年実績を下回った。 秋物衣料や冬物衣料の処分が進み、春物衣料の売り上げが前年を上回ったほか、育児・服飾雑貨も好調に推移した。ただ、休日の日数が前年よりも少なかったことが響いた。なお、全店売上高は同３．１％増