２１日の東京株式市場はリスク回避ムードのなか、日経平均が朝方に大きく売り込まれたが、その後は下げ渋る展開となり、結局２００円あまりの下げにとどまった。 大引けの日経平均株価は前営業日比２１６円４６銭安の５万２７７４円６４銭と５日続落。プライム市場の売買高概算は２２億８４１０万株、売買代金概算は６兆６８１６億円。値上がり銘柄数は３３１、対して値下がり銘柄数は１２１４、変わらずは５６銘柄だ