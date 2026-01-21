日本セキュリティ格付機構（JaSRO）は1月15日に、富士フイルムビジネスイノベーションが提供するデジタル複合機・プリンターに対して、NIST（National Institute of Standards and Technology：米国国立標準技術研究所）の基準を用いた情報セキュリティ格付けの最高位となる「AAAis」を付与したことを発表した。●日本セキュリティ格付機構が付与富士フイルムビジネスイノベーションは、2022年12月に日本ではじめてデジタル複