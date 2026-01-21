国土交通省北陸地方整備局と高速道路各社は、21日(水)は大雪が継続するおそれがあることから交通障害の発生を防ぐため、21日(水)夕方以降に高速道路と国道で同時に予防的通行止めを実施する予定と発表しました。 【高速道路】 ■21日(水)午後6時ごろから ・北陸道：砺波IC～朝日IC ■21日(水)午後8時ごろから ・北陸道：朝日IC～三条燕IC ・関越道：六日町IC～長岡JCT ・上信越道：長野IC～