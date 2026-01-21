１月２１日の北海道内はまとまった雪が降り、朝から雪かきに追われたという方も多いのではないでしょうか。そこで注意が必要なのは「隠れ脱水」です。どんなことに注意が必要なのでしょうか。年に数回程度の強い寒波が北海道を覆っている影響で、日本海側を中心に２０日から２１日朝にかけてまとまった雪が降りました。１４センチの雪が降った札幌市西区の住宅街では、朝から雪かきに追われる市民の姿が見られました。（札幌市民）