１月２１日の北海道内はまとまった雪が降り、朝から雪かきに追われたという方も多いのではないでしょうか。そこで注意が必要なのは「隠れ脱水」です。「隠れ脱水」とは、自覚症状なく体が水分不足になる状態です。冬は寒さなどでのどの渇きなどに気づきにくく、特に雪かきをするときには注意が必要です。対策としてはこまめな水分補給や、２人以上で雪かきをして互いの体調を見ることが大切です。また、雪かきは汗をかく作業ですの