世界ボクシング評議会（WBC）は現地時間20日、「WBCベスト・オブ 2025受賞者」を発表し、4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥選手が最優秀選手に選ばれました。井上選手は2025年に年間4試合行い4試合全て勝利。12月のピカソ戦の勝利で史上最多の世界戦27連勝を記録しました。WBCは公式サイトで「日本の『モンスター』は2025年、歴史的かつ精力的な活躍を見せました。彼はその無敵の地位を維持しただけでなく、チャンピ