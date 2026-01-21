「ＢＯＡＴＢｏｙカップヤングｖｓベテランバトル」（２１日、平和島）後藤陽介（４６）＝愛知・８６期・Ｂ１＝が２１日の初日５Ｒで４カドから２着と好走。レース後は「初戦としては上々ですね」と笑顔で、「ペラはある程度、自分の形にできたと思う。行き足とかは悪くなかった。エンジンにポテンシャルはあると思います」と手応えをつかんでいた。２２日の２日目を見据えては「重さは残っているし、ペラをやる余地は残っ