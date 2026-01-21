２１日の船橋競馬１Ｒは２番人気のキャプテンデュークが逃げ切りＶ。管理する玉井昇調教師（６１）＝船橋＝が、２００４年１２月１３日のデビューから３２０１戦目で地方競馬通算３００勝を達成した。レース後にはキャプテンデュークに騎乗した張田昂と記念撮影を行った。