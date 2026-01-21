インドの投資家（右）と意見交換する日本企業関係者＝2019年、インド南部ベンガルール国内大手銀行グループがインド金融市場の開拓へ本腰を入れ始めた。昨年以降公表された現地金融への出資や買収額を合計すると1兆円を超える。世界最大の人口を誇り、今後も高い経済成長が見込めるインドに資金を投じることで、新たな収益源を育てる狙いだ。三菱UFJフィナンシャル・グループは2025年12月、ノンバンク「シュリラム・ファイナン