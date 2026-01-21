「空白域は（25）〜（27）。ケチャップ数字は、19回ぶりに出た（10）です。最有力は（23）。次いで（36）。（23）は昨年9月25日以来、（36）は同年9月1日以来、出現がありません。ともにご無沙汰数字ですが、昨年の出現回数が（23）は12回で、（36）は18回。少ない（23）のほうを上位としました。直近30回で出現1回の（20）も要注意です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2070回 1/22（木）＆ 第2071回 1/26（月） 予想数字】・01 1