【『ドラゴンクエスト VII Reimagined』デザインギフトカードプレゼントキャンペーン】 1月21日～2月1日 実施 ビックカメラは1月21日、ビックカメラ公式Xにてスクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のビックカメラギフトカードが当たるキャンペーンを実施する。 「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、2月5日にプレイステーシ