ヨーロッパ最大の「メガ大使館」をロンドン中心部に建設を予定している中国に疑念の目が集まっているが、2026年1月21日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）はこのメガ大使館問題を取り上げた。「北朝鮮が海外の大使館でよくやる手」イギリス王立造幣局跡地に建設予定の中国大使館は約2万平方メートルでサッカー場3つ分の大きさだという。建設地の近くには金融街もあり、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯