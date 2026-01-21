試合後に会見女子テニスの大坂なおみ（フリー）が20日、全豪オープン1回戦でアントニア・ルジッチ（クロアチア）に勝利後、世界を驚かせた“大バズり”に言及した。試合は世界ランク65位の相手に勝利。2-1（6-3、3-6、6-4）の激闘だった。試合後の会見で「今日プレーしているとき、自分に『冷静に自分の道を進もう』と言い聞かせていました。もし彼女が私に勝ったら、それは残念だけど、まあ少なくともツイッターでトレンド入