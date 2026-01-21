ＤｅＮＡの山崎康晃投手が２１日、川崎市内で自主トレを公開した。正午からの練習を前に、報道陣約３０人に昼食を差し入れ。普段横浜スタジアムや横須賀スタジアムなどで提供されるケータリングと同じという。この日の主なメニューは、牛カルビと野菜の焼き肉仕立て、豚肉の味噌漬け焼き、油そば、けんちん汁。