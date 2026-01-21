岡山大学病院岡山・北区 岡山大学学術研究院（岡山大学病院腎泌尿器科）の平定卓也研究准教授らの研究グループは16日、「難治性過活動膀胱（ぼうこう）」の患者に対し、膀胱の粘膜の表面から薬剤を直接作用させる「ETA」と呼ばれる治療法を世界で初めて臨床応用した症例を報告したと発表しました。報告は1月9日にアメリカのCureus誌にオンライン公開されました。 難治性過活動膀胱とは、急にトイレに行きたくなり我