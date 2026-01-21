過去大リーグで活躍した秋信守（チュ・シンス）が名誉の殿堂入りを決める投票で3票を得た。最低得票率に満たず次年度の候補資格は失ったが、韓国人で初めて名誉の殿堂候補入りと得票まで達成し里程標を立てた。米国野球記者協会（BBWAA）は21日、名誉の殿堂投票結果を公開した。今年の総投票数は425票で75％以上である319票を得ると殿堂入りの資格を得られる。今回の投票で3票を得た秋信守は2001年にシアトル・マリナーズと契約し