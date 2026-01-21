韓国の韓悳洙（ハン・ドクス）前首相が第一審で懲役23年を言い渡され、法廷で拘束された。ソウル中央地裁刑事合議33部〔李珍官 （イ・ジングァン）裁判長〕は21日、韓氏に対して懲役23年を言い渡した。これは、先に趙垠奭（チョ・ウンソク）内乱特別検察官チームが求刑した懲役15年よりも重い量刑だ。裁判部は、12・3非常戒厳宣告および布告令発令などが刑法上の内乱に該当するとして、本事件を「12・3内乱」と命名し