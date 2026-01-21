李在明（イ・ジェミョン）大統領が21日、北朝鮮の核問題について「核開発の中断が現実的な接近」と述べた。李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）迎賓館で開かれた新年記者会見で「韓半島（朝鮮半島）非核化をしなければならず、それが理想的だが、北が核を放棄するのか。それは厳然たる現実」とし、このように明らかにした。李大統領は「厳然たる現実と望ましい理想、この2つは共存が難しい」とし「今までの戦略