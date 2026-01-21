ひなまつりを華やかに彩る「華やか 海鮮ひなちらし」の予約が、全国のスシローにてスタート！みんなで楽しめる3人前と、じっくり味わえる1人前がラインナップされています☆ スシロー「華やか 海鮮ひなちらし」  予約受付開始日：2026年1月21日（水）〜販売期間（お渡し日）：2026年2月18日（水）〜3月3日（火）予約方法：店頭、電話、ネットにて受付キャンペーンページ：https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaig