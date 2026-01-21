SixTONESの最新アルバム『MILESixTONES −Best Tracks−』が、1月21日確定の2026年1月20日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で、発売初日（店着日）に44.0万枚を売り上げ、1位を獲得した。【動画】SixTONES「MILESixTONES -Best Tracks-」Member-Produced Songs digeST『声』が発売初日（店着日）に記録した38.4万枚を超え、自己最高初日売上となった。オリコン調べ（2026年1月20日付）