男子シングルス2回戦でストレート勝ちし、喜ぶカルロス・アルカラス＝メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第4日は21日、メルボルンで行われ、シングルス2回戦で男子は四大大会全制覇が懸かる第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が世界ランキング102位のヤニック・ハンフマン（ドイツ）に7―6、6―3、6―2でストレート勝ちし、3回戦に進んだ。女子は第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・