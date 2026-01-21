馬跳びをする中日・岡林（上）と阪神・前川＝津市中日の岡林勇希外野手が21日、津市内で練習を公開し、守備や打撃練習などで汗を流した。昨季に3年ぶり2度目の最多安打に輝いたリードオフマンはプロ7年目の今季、野手キャプテンに就任。「しっかりとプレーで引っ張っていきたい。キャリアハイ（自己最高成績）を目指してやっていく」と力を込めた。昨シーズンは12球団でただ一人、フルイニング出場を達成したものの、夏場には