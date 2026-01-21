アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優の和田彩花（31）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。精神的な病気について話した。この日のテーマは「冬のうつ」。和田は「私は曇りの日は仕事を休む日だと思っています。太陽がないと、今日はちょっとうまくいかないかな、みたいな」と話した。MCの上田晋也（55）が「結構、波が激しいんですか？」と聞くと、「うつ病と