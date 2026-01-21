歌手で俳優の野村将希（７３）が２１日、都内で、地域交流・健康づくりを目的とした慰問プロジェクト「笑顔を届ける全国慰問の旅」の会見を行った。昨年４月に、自身の代表役「柘植の飛猿」を演じたドラマ「水戸黄門」の原点・茨城でスタートしたもので、今年３月に同県の全市町村を制覇するため全国展開が決定。自身も７０代に突入し「考えることが多くなった」という中で「どんどん老いていったら寂しいなと思って。やっぱ