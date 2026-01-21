お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。酒に酔い、台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして現行犯逮捕された歌舞伎俳優中村鶴松に「伝えたかったこと」を語った。この日おなかの調子が悪いことを明かした塙は「もしかしたら、ケバブ屋まで行ってトイレ貸してくれって言うかもしれない。浅草の」とボケると「あっ間違えた。中