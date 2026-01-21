犬が遠くから飼い主を見つめてくる理由 1.飼い主の行動を観察している 犬が遠くから飼い主を見つめてくるのは、飼い主の行動を観察しているからです。 飼い主の行動を観察することで、「飼い主は今何をしているところなのか」ということを把握し、「自分はどのように行動するべきなのか」ということを判断しています。 「きっと今は構ってもらえないから待っていよう」と判断して行動することもありますし、「おやつをおねだ