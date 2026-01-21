アイベックスエアラインズは、3月29日から始まる夏スケジュール期間中、国内線12路線を1日29往復58便運航する。仙台〜札幌/千歳・名古屋/中部・広島・福岡線と名古屋/中部〜松山線、大阪/伊丹〜新潟線を1日3往復、大阪/伊丹〜仙台・福島・福岡線と名古屋/中部〜大分線、福岡〜新潟線を同2往復、名古屋/中部〜福岡線を同1往復運航する。航空券の販売は、1月30日午前9時半から開始する。