ヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍した宮代大聖が記者会見に出席。新天地での意気込みを語った。神戸ではチームの中心として活躍。2024シーズンにはリーグ優勝と天皇杯の２冠に大きく貢献した。そのパフォーマンスが認められて、25年の７月にはE-１選手権で日本代表デビュー。そして今冬に欧州初挑戦を決断した。クラブ公式サイトによると、宮代はラス・パラマスを移籍先に選んだ理由について次