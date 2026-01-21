リニューアルが続く広島市の「パセーラ」に、ヤマダデンキが新たに出店することが分かりました。広島市中区の商業施設「パセーラ」に出店が決まったのは、ヤマダデンキの「ＬＡＢＩＬＩＦＥＳＥＬＥＣＴ」です。中四国・九州初のブランドで、２０２６年秋ごろのオープンを予定しています。店舗は１階から６階の約４０００坪で、体験コーナーを設けるなど暮らしに関わる商品を取り扱