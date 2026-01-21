２１日午前、呉市の交差点でトラックと自転車が衝突する事故があり、トラックを運転していた男が現行犯逮捕されました。事故があったのは、呉市中央の交差点です。消防などによると午前１０時５０分頃、「トラックと自転車が接触し、自転車を運転していた女性が呼びかけに反応しない」と通報がありました。警察によると、交差点を右折しようとしたトラックが、横断歩道を渡っていた８１歳の女性が運転する自転車と衝突。女性は