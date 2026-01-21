大谷がもたらした成果と価値について米識者が言及した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平について、米スポーツ局『FOX Sports』のアナリストであるベン・バーランダー氏が見解を述べている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る大谷は2023年オフに10年7億ドル（約1015億円＝契約当時）でドジャースと大型契約を結んだが、同氏は自身がホストを務める番組『Flippin’ Bats』で「一人の選手に