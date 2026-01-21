左から：「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」「同 とことん珈琲」明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドから、“大人の放課後、充実アイス”をコンセプトとした4層構造の「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズの新商品を発売する。「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」は1月27日からコンビニエンスストアで