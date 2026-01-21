トランプ大統領を乗せた専用機にトラブルです。アメリカのトランプ大統領は20日、世界経済フォーラムの年次総会＝ダボス会議に参加するため、スイスに向けて大統領専用機「エアフォース1」で出発しましたが、ホワイトハウスによりますと、離陸後に乗務員が「軽微な電気系統の問題」を発見。「慎重を期す」として、アンドルーズ空軍基地に引き返し、別の飛行機に乗り換えて、再び出発したということです。