矢野経済研究所は、国内の冷凍パン生地、冷凍パン市場を調査し、セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、人手不足を背景に2029年度の冷凍パン生地・冷凍パン市場規模は約2329億円へ拡大すると予測する。2024年度の冷凍パン生地・冷凍パン市場規模は事業者売上高ベースで、前年度比104.0％の2028億4900万円となった。市場は拡大基調を維持しており、主な要因は人手不足による省力化ニーズの高まりで