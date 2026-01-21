サントリーホールディングスは、広報業務の委託先が身代金要求型のサイバー攻撃を受け、メディア関係者ら914人分の個人情報が流出した可能性があると明らかにしました。サントリーによりますと、流出した可能性があるのは、メディア関係者など914人分の名刺などに記載されていた氏名や会社名、電話番号やメールアドレスなどの連絡先です。このうちメディア関係者は去年6月から12月の間に会見に出席したり、広報文を受け取ったりし