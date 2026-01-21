「あなたがいたから僕がいた。こころの支えをありがとう」【写真】郷ひろみが昨年に投稿していた92歳の最愛母との親子ショット1月12日に母の原武輝代さんが亡くなったことを、翌13日に自身の有料ファンクラブで発表した郷ひろみ。「1月17日に葬儀と告別式が行われ、喪主は郷さんが務めました。郷さんは、毎年のように輝代さんの誕生日をお祝いした写真をインスタグラムに投稿していました」（スポーツ紙記者、以下同）スーパー