◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日両国国技館）平幕の2敗対決は西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）が東14枚目の獅司（29＝雷部屋）を突き落とし、優勝争いトップの2敗をキープした。立ち合いは先に獅司が構えて待つ形。阿炎はいったん着けた右手を上げ、嫌う気配を醸した。その後に両手を着けると、すぐに左へ大きく変化。探った左上手を取れなかったものの、右手で相手の首を押さえ、回り込みながら突き落とした。A