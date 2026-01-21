2019年、ソウル南方の烏山米空軍基地で行われた航空ショーに登場した、韓国空軍の飛行チーム「ブラックイーグルス」の戦闘機日韓両政府は、月内に小泉進次郎防衛相と安圭伯国防相の会談を海上自衛隊横須賀基地で開催する方向で調整に入った。30日を軸としている。関係者が21日明らかにした。航空自衛隊は同日、韓国空軍のアクロバット飛行チーム「ブラックイーグルス」が28日に那覇基地に飛来し、自衛隊法の規定に基づき給油支援