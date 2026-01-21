キリンホールディングスは１月、東京都中野区の本社の一部を改装した。カフェやセレクトショップを設け、主に社員向けの自社商品・サービスの体験や、部署の垣根を越えた交流の場として活用を促す。オフィスの魅力を高め、社員の生産性や創造性の向上を目指す。改装したのは本社１８階の一部エリアで、「イチハチＴＲＡＣＫ」と名付けた。カフェではグループ商品を使ったアレンジドリンク、就業時間後にはビールなどの酒類を提