プロ野球・巨人の山粼伊織投手は21日、赤星優志投手と西舘勇陽投手とともに自主トレを行いました。山粼投手は昨季、キャリアハイの11勝（4敗）、防御率2.07、131奪三振をマーク。自主トレでは「スピード、コントロール、体力、全てにおいて、もう1段階2段階レベルアップしないといけないと思います」とコメント。球速についても「どうやったら球速が速くなるかというのは難しいんですけど、まずはしっかりパワーをつけ