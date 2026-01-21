NHKは21日、都内の同局で定例会見を行った。昨年大みそかに放送された「第76回NHK紅白歌合戦」は、第2部の平均世帯視聴率が関東地区で35・2％と前年から回復した。山名啓雄メディア総局長は「いろいろ報道されてますけど、今回よく見られたというか、楽しんでいただけた反応があると思います。放送100年の締めくくりの番組でもあったので、今年は特に幅広い世代だったり、必ずしも去年のヒット曲に限らず、放送100年を意識した選曲