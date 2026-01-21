「政治家の質」はどのように変わってきたのか。東京大学名誉教授の養老孟司さんと思想家の内田樹さんは「『ありのまま＝誠実』という誤解が広がった結果、自分たちより知性に優れた人ではなく、自分たちと同じレベルの人間が選ばれるようになった」という。2人の対談を、書籍『日本人が立ち返る場所』（KADOKAWA）よりお届けする――。■現実世界にある「額縁」【内田】先生がかつておっしゃったことで、今でもよく覚えているのが