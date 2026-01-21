AI時代に活躍できる人材とは何か。脳科学者の茂木健一郎さんは「人間にできて、AIにできないことは動くことだ。どれだけ粘り強く行動できるかが、AI時代における成功のカギになる」という――。（第2回）※本稿は、茂木健一郎『「超」すぐやる脳のつくり方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／VioletaStoimenova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／VioletaStoimenova■脳科学者が考えるヒット作を