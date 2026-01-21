メキシコがBTSを迎える準備を進めている。BTSは4月のソウル公演を皮切りにワールドツアーに乗り出し、5月にメキシコを訪れる予定となっている。【写真】メキシコでBTSは「性的少数者」「LGBTの集団」差別の対象にBTSの訪墨について、同国のクラウディア・シェインバウム大統領は「歴史的で、とても喜ばしいことだ」と歓迎の意を示した。シェインバウム大統領は先月の定例記者会見で、「BTSがメキシコでコンサートをすることにな