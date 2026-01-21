ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë½é²ó¤¬1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï6.8%¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½Ð¤À¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­¤ÏÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï¡¢Ä¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤ò½ü¤¯Åß´ü¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î33Ëü¤Ç¡¢1·î20Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï79Ëü¤È¥È¥Ã¥×¤ò²÷ÁöÃæ¡£TVerºÆÀ¸¿ô¤Ï200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù